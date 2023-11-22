Де в України зібрали найбільший врожай картоплі

Українські аграрії зібрали майже 29 млн тонн овочів станом на початок листопада. Найбільше картоплі —21,2 млн тонн, а також 7,1 млн тонн капусти.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що збір картоплі проведено на площі 1 183 тис. га. Лідером з її виробництва є Житомирщина — понад 2 млн тонн та Хмельниччина — 1 млн 980 тис. тонн.

Збір всіх інших овочів проведено на площі 367,6 тис. га, виробництво становить 7,1 млн тонн врожаю, а саме:

помідорів — 1,4 млн тонн,

капусти — 1,3 млн тонн,

цибулі — 877 тис. тонн,

моркви — 810 тис. тонн,

буряку — 766 тис. тонн,

огірків — 681 тис. тонн,

інших овочів — 1,3 млн тонн.

"Лідером зі збору овочів, окрім картоплі, у загальному підрахунку є аграрії Дніпропетровщини, там виростили 780 тис. тонн врожаю", - зауважують в МінАПК.

Проте, за даними відомства, найбільше помідорів виростили фермери Миколаївщини — 275 тис. тонн.

Найрясніша капуста була на Львівщині — 234 тис. тонн, огірки на Київщині — 72,8 тис. тонн.

Баштанні культури зібрано на площі 29,8 тис. га із виробництвом у 283 тис. тонн, зокрема кавунів — 214 тис. тонн, динь — 69 тис. тонн.

"Лідером зі збору баштанних також є аграрії Дніпропетровщини, вони виростили 64 тис. тонн динь та кавунів", - підкреслили в МінАПК.

Нагадаємо, як прогнозують у Мінагрополітики, стрімкого зростання цін на овочі, як це було торік, в Україні не буде, але можливі сезонні коливання.

Як розповів в інтерв'ю для видання Delo.ua виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ярослав Андреєв, Україна третій рік поспіль має гарний врожай картоплі через сприятливі для її росту погодні умови.

Але на початку листопада в Україні стрімко зросли ціни на якісну картоплю. На сьогоднішній день вони коливаються в межах від 8 до 12 гривень за кілограм.