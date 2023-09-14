Що буде з цінами на овочі цьогоріч: прогноз Мінагрополітики

Стрімкого зростання цін на овочі, як це було торік, в Україні цьогоріч не буде, але можливі сезонні коливання.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як наголосив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, аграрії центральних, західних, навіть північних регіонів країни почали системно вирощувати овочі.

“Овочів цього року ми виростили в достатній кількості. Інше питання чи зможемо ми їх зберегти, бо інфраструктури для зберігання врожаю до весни не вистачає і вона не може з'явитися дуже швидко. Тому сезонні коливання цін на овочі все ж можуть бути”, – відзначив перший заступник міністра агрополітики.

Як розповів в інтерв'ю для видання Delo.ua виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ярослав Андреєв, Україна третій рік поспіль матиме гарний врожай картоплі через сприятливі для її росту погодні умови.

Наразі в Україні активно триває збір овочевих культур. Львівщина лідирує за кількістю вирощених овочів, а Полтавщина має найвищу врожайність – 244 ц/га.

Зауважимо, після нетривалого затишшя ціни на моркву в Україні знову знижуються. Також на українському ринку дешевшає цибуля врожаю 2023 року.