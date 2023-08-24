Ціни на овочі: в Україні дешевшають цибуля та морква

Після нетривалого затишшя ціни на моркву в Україні знову знижуються. Також третій тиждень поспіль дешевшає цибуля врожаю 2023 року.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що основною причиною зниження цін на моркву та цибулю, та й на всі основні овочі борщового набору в Україні, є надмірна пропозиція продукції на ринку.

Ціни на моркву

Аналітики зауважують, що у господарствах України продовжується активне збирання моркви середніх сортів, площі під якими цього сезону значно розширилися в усіх регіонах країни. Зважаючи на стриманий попит з боку покупців, продавцям вкотре довелося вдатися до перегляду оптових цін, які на сьогоднішній день закріпилися в діапазоні 6-14 грн/кг, що на 25 % дешевше, ніж тижнем раніше.

"Слід зазначити, що нинішні ціни на моркву в Україні вже набагато нижчі за минулорічні, оскільки на цю ж дату минулого сезону оптові партії моркви з господарств надходили у продаж у діапазоні 14-20 грн/кг що майже вдвічі дорожче, ніж у поточного року", - підкреслюють аналітики.

На їхню думку, тенденції зниження цін на моркву в Україні надалі, якщо не посиляться, то мінімум, можуть зберегтися доти, доки не завершиться масове збирання коренеплодів середніх сортів.

Ціни на цибулю

Сьогодні оптові ціни на цибулю опустилися до рівня 7-12 грн/кг). Минулого тижня ціновий діапазон на один із найосновніших овочів в Україні перебував на рівні 8-15 грн/кг, тобто дана продукція реалізовувалася більш ніж на 25 % дорожче.

Настільки стрімке зниження цін на цибулю в Україні оператори ринку пояснюють істотним зростанням пропозиції продукції на ринку, оскільки збиральна кампанія в господарствах у всіх регіонах країни перебуває в активній фазі.

"Якщо нинішні цінові тенденції матимуть місце на внутрішньому ринку України й в найближчі 2-3 тижні, оптові ціни на цибулю в нинішньому сезоні зможуть опуститися нижче середніх показників за останні 5 років", - прогнозують аналітики.

Ціни на овочі в Україні

Ціни на тепличний томат в Україні продовжують стрімко знижуватися. Наразі вартість помідорів вже впала нижче рівня 2022 року. Тепличні комбінати відвантажують томат по 15-26 грн/кг.

Натомість в Україні дорожчають тепличні огірки. На сьогоднішній день цей овоч вже коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у середині серпня минулого року.