Цены на овощи: в Украине дешевеют лук и морковь

После непродолжительного затишья цены на морковь в Украине снова снижаются. Также третью неделю подряд дешевеет лук урожая 2023 года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что основной причиной снижения цен на морковь и лук, да и на все основные овощи борщового набора в Украине, является чрезмерное предложение продукции на рынке.

Цены на морковь

Аналитики напоминают, что в хозяйствах Украины продолжается активный сбор моркови средних сортов, площади под которыми в этом сезоне значительно расширились во всех регионах страны. Учитывая сдержанный спрос со стороны покупателей, продавцам еще раз пришлось прибегнуть к пересмотру оптовых цен, которые на сегодняшний день закрепились в диапазоне 6-14 грн/кг, что на 25% дешевле, чем неделей ранее.

"Следует отметить, что нынешние цены на морковь в Украине уже намного ниже прошлогодних, поскольку на эту же дату прошлого сезона оптовые партии моркови по хозяйствам поступали в продажу в диапазоне 14-20 грн/кг, что почти вдвое дороже, чем в текущем году", – подчеркивают аналитики.

По их мнению, тенденции снижения цен на морковь в Украине в дальнейшем, если не усилятся, то минимум могут сохраниться до тех пор, пока не завершится массовый сбор корнеплодов средних сортов.

Цены на лук

Сегодня оптовые цены на лук опустились до уровня 7-12 грн/кг. На прошлой неделе ценовой диапазон на один из основных овощей в Украине находился на уровне 8-15 грн/кг, то есть данная продукция реализовывалась более чем на 25 % дороже.

Столь стремительное снижение цен на лук в Украине операторы рынка объясняют существенным ростом предложения продукции на рынке, поскольку уборочная кампания по хозяйствам во всех регионах страны находится в активной фазе.

"Если нынешние ценовые тенденции будут иметь место на внутреннем рынке Украины и в ближайшие 2-3 недели, оптовые цены на лук в нынешнем сезоне смогут опуститься ниже средних показателей за последние 5 лет", – прогнозируют аналитики.

Цены на овощи в Украине

Цены на тепличный томат продолжают стремительно снижаться. Стоимость помидоров уже упала ниже уровня 2022 года. Тепличные комбинаты отгружают по 15-26 грн/кг.

В Украине же дорожают тепличные огурцы. Сегодня этот овощ уже стоит в среднем на 33% дороже, чем в середине августа прошлого года.