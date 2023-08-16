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В Україні дорожчають тепличні огірки: які ціни
Тепличні комбінати України цього тижня знову підвищили відпускні ціни на огірки. На сьогоднішній день огірок вже коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у середині серпня минулого року.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що тільки з початку поточного тижня ціна на тепличний огірок в Україні зросла в середньому на 23%, і сьогодні стаціонарні комбінати пропонують до продажу продукцію по 20-25 грн/кг.
Чергове подорожчання у цьому сегменті виробники пояснюють обмеженою пропозицією тепличного огірка на ринку, оскільки реалізацію цієї продукції на сьогоднішній день ведуть лише поодинокі українські комбінати.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому продавці відзначають високий попит на огірок у розпал сезону, тоді як пропозиція цієї продукції з місцевих господарств залишається дуже обмеженою.
"За словами самих виробників, різкі температурні перепади спровокували поширення хвороб огірка, що призводить до зниження вибірок у стаціонарних тепличних комбінатах. Зараз цю ситуацію посилюють спека та посуха", - зауважують аналітики.
Вони додають, що українські фермери також повідомляли про скорочення виробництва огірка відкритого ґрунту цього року через проблеми з поливом.
Аналітики підкреслюють, що на сьогоднішній день тепличний огірок в Україні вже коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у середині серпня минулого року.
"Але ключові гравці ринку вважають це подорожчання тимчасовим явищем і сходяться на думку, що відпускні ціни на тепличні огірки почнуть знижуватися, як тільки більшість стаціонарних комбінатів вийдуть на повну потужність", - підсумовують аналітики.
Ціни на овочі в Україні
Ціни на тепличний томат в Україні продовжують стрімко знижуватися. Наразі вартість помідорів вже впала нижче рівня 2022 року. Тепличні комбінати відвантажують томат по 15-26 грн/кг.
Відпускні ціни на ріпчасту цибулю нового врожаю в Україні опустилися нижче рівня минулого року. Вартість цієї продукції становить 12-18 грн/кг.
Українські фермери змушені й надалі знижувати відпускні ціни й на моркву. Цьому сприяє зростання пропозиції цих коренеплодів на ринку та невисокий попит. Морква надходить у продаж не дорожче за 15-20 грн/кг.
Джерело фото: ua.depositphotos.com