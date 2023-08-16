В Україні дорожчають тепличні огірки: які ціни

Тепличні комбінати України цього тижня знову підвищили відпускні ціни на огірки. На сьогоднішній день огірок вже коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у середині серпня минулого року.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що тільки з початку поточного тижня ціна на тепличний огірок в Україні зросла в середньому на 23%, і сьогодні стаціонарні комбінати пропонують до продажу продукцію по 20-25 грн/кг.

Чергове подорожчання у цьому сегменті виробники пояснюють обмеженою пропозицією тепличного огірка на ринку, оскільки реалізацію цієї продукції на сьогоднішній день ведуть лише поодинокі українські комбінати.

При цьому продавці відзначають високий попит на огірок у розпал сезону, тоді як пропозиція цієї продукції з місцевих господарств залишається дуже обмеженою.

"За словами самих виробників, різкі температурні перепади спровокували поширення хвороб огірка, що призводить до зниження вибірок у стаціонарних тепличних комбінатах. Зараз цю ситуацію посилюють спека та посуха", - зауважують аналітики.

Вони додають, що українські фермери також повідомляли про скорочення виробництва огірка відкритого ґрунту цього року через проблеми з поливом.

Аналітики підкреслюють, що на сьогоднішній день тепличний огірок в Україні вже коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у середині серпня минулого року.

"Але ключові гравці ринку вважають це подорожчання тимчасовим явищем і сходяться на думку, що відпускні ціни на тепличні огірки почнуть знижуватися, як тільки більшість стаціонарних комбінатів вийдуть на повну потужність", - підсумовують аналітики.

Ціни на овочі в Україні

Ціни на тепличний томат в Україні продовжують стрімко знижуватися. Наразі вартість помідорів вже впала нижче рівня 2022 року. Тепличні комбінати відвантажують томат по 15-26 грн/кг.

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю нового врожаю в Україні опустилися нижче рівня минулого року. Вартість цієї продукції становить 12-18 грн/кг.

Українські фермери змушені й надалі знижувати відпускні ціни й на моркву. Цьому сприяє зростання пропозиції цих коренеплодів на ринку та невисокий попит. Морква надходить у продаж не дорожче за 15-20 грн/кг.

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