В Украине дорожают тепличные огурцы: какие цены

Тепличные комбинаты Украины на этой неделе снова повысили отпускные цены на огурцы. На сегодняшний день огурец стоит в среднем на 33% дороже, чем в середине августа прошлого года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что только с начала текущей недели цена на тепличный огурец в Украине выросла в среднем на 23% и сегодня стационарные комбинаты предлагают к продаже продукцию по 20-25 грн/кг.

Очередное подорожание в этом сегменте производители объясняют ограниченным предложением тепличного огурца на рынке, поскольку реализацию этой продукции на сегодняшний день ведут только некоторые украинские комбинаты.

При этом продавцы отмечают высокий спрос на огурец в разгар сезона, в то время как предложение этой продукции из местных хозяйств остается очень ограниченным.

"По словам самих производителей, резкие температурные перепады спровоцировали распространение болезней огурца, что приводит к снижению выборок в стационарных тепличных комбинатах. Сейчас эта ситуация усугубляется жарой и засухой", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что украинские фермеры также сообщали о сокращении производства огурца открытого грунта в этом году из-за проблем с поливом.

Аналитики подчеркивают, что на сегодняшний день тепличный огурец в Украине стоит уже в среднем на 33% дороже, чем в середине августа прошлого года.

"Но ключевые игроки рынка считают это удорожание временным явлением и сходятся в мысли, что отпускные цены на тепличные огурцы начнут снижаться, как только большинство стационарных комбинатов выйдут на полную мощность", - заключают аналитики.

Цены на овощи в Украине

Цены на тепличный томат в Украине продолжают стремительно снижаться. Стоимость помидоров уже упала ниже уровня 2022 года. Тепличные комбинаты отгружают томат по 15-26 грн/кг.

Отпускные цены на репчатый лук нового урожая в Украине опустились ниже уровня в прошлом году. Стоимость данной продукции составляет 12-18 грн/кг.

Украинские фермеры вынуждены и дальше снижать отпускные цены и на морковь. Этому способствует рост предложения этих корнеплодов на рынке и низкий спрос. Морковь поступает в продажу не дороже 15-20 грн/кг.

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