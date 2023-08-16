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В Украине дорожают тепличные огурцы: какие цены
Тепличные комбинаты Украины на этой неделе снова повысили отпускные цены на огурцы. На сегодняшний день огурец стоит в среднем на 33% дороже, чем в середине августа прошлого года.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что только с начала текущей недели цена на тепличный огурец в Украине выросла в среднем на 23% и сегодня стационарные комбинаты предлагают к продаже продукцию по 20-25 грн/кг.
Очередное подорожание в этом сегменте производители объясняют ограниченным предложением тепличного огурца на рынке, поскольку реализацию этой продукции на сегодняшний день ведут только некоторые украинские комбинаты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом продавцы отмечают высокий спрос на огурец в разгар сезона, в то время как предложение этой продукции из местных хозяйств остается очень ограниченным.
"По словам самих производителей, резкие температурные перепады спровоцировали распространение болезней огурца, что приводит к снижению выборок в стационарных тепличных комбинатах. Сейчас эта ситуация усугубляется жарой и засухой", - отмечают аналитики.
Они добавляют, что украинские фермеры также сообщали о сокращении производства огурца открытого грунта в этом году из-за проблем с поливом.
Аналитики подчеркивают, что на сегодняшний день тепличный огурец в Украине стоит уже в среднем на 33% дороже, чем в середине августа прошлого года.
"Но ключевые игроки рынка считают это удорожание временным явлением и сходятся в мысли, что отпускные цены на тепличные огурцы начнут снижаться, как только большинство стационарных комбинатов выйдут на полную мощность", - заключают аналитики.
Цены на овощи в Украине
Цены на тепличный томат в Украине продолжают стремительно снижаться. Стоимость помидоров уже упала ниже уровня 2022 года. Тепличные комбинаты отгружают томат по 15-26 грн/кг.
Отпускные цены на репчатый лук нового урожая в Украине опустились ниже уровня в прошлом году. Стоимость данной продукции составляет 12-18 грн/кг.
Украинские фермеры вынуждены и дальше снижать отпускные цены и на морковь. Этому способствует рост предложения этих корнеплодов на рынке и низкий спрос. Морковь поступает в продажу не дороже 15-20 грн/кг.
Источник фото: ua.depositphotos.com