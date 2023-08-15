В Украине значительно снизилась цена на малину

На этой неделе в Украине наблюдается заметное снижение цен на малину. Основной причиной этого стремительный рост предложения ремонтантных сортов малины из местных хозяйств.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Согласно мониторингу цен, украинские садоводы сегодня реализуют свежую малину на рынок по цене от 50 до 90 гривен за килограмм, что в среднем на 20% ниже, чем в конце предыдущей недели.

Производители связывают заметное снижение цен на ягоду с ростом объемов ремонтантных сортов малины от местных хозяйств. Ранее предложение малины на украинском рынке было ограниченным, и цены в данном сегменте держались на высоком уровне несколько недель подряд.

Однако на этой неделе практически все производители приступили к сбору урожая, что привело к увеличению предложения малины на рынке и повлекло за собой снижение цен.

Стоит отметить, что отпускные цены на малину в Украине сейчас в среднем на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство производителей предполагают дальнейшее снижение цен в этом сегменте с ростом предложения малины от местных хозяйств.

Заметим, уже практически завершившийся сезон летней малины удивил простых украинцев доступными ценами, но для производителей он оказался самым убыточным за всю историю.

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