В Україні значно знизилася ціна на малину

Цього тижня в Україні спостерігається помітне зниження цін на малину. Основною причиною цього є стрімке зростання пропозиції ремонтантних сортів малини з місцевих господарств.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Згідно з моніторингом цін, українські садівники сьогодні реалізовують свіжу малину на ринок за ціною від 50 до 90 гривень за кілограм, що в середньому на 20% нижче, ніж наприкінці попереднього тижня.

Виробники пов'язують помітне зниження цін на цю ягоду зі зростанням обсягів ремонтантних сортів малини від місцевих господарств. Раніше пропозиція малини на українському ринку була обмеженою, і ціни в даному сегменті тримались на високому рівні протягом кількох тижнів поспіль.

Проте на цьому тижні практично всі виробники приступили до збору врожаю, що призвело до збільшення пропозиції малини на ринку та спричинило зниження цін.

Варто відзначити, що відпускні ціни на малину в Україні зараз в середньому на 30% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Більшість виробників передбачають подальше зниження цін у цьому сегменті зі зростанням пропозиції малини від місцевих господарств.

Зауважимо, сезон літньої малини, який вже практично завершився, здивував простих українців доступними цінами, але для виробників він виявився найзбитковішим за всю історію.

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