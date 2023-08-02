Цены шокировали: стоимость украинской малины опустилась до исторических минимумов

Уже практически завершившийся сезон летней малины удивил простых украинцев доступными ценами, но для производителей он оказался самым убыточным за всю историю.

Об этом сообщает SEEDSсо ссылкой на комментарий руководителя Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тараса Баштанника.

По его словам, ранее такой исторически низкий уровень был зафиксирован в последний раз в 2017 году. В некоторых регионах Украины цены снижались до 17 гривен за килограмм из-за низкого качества продукции. Цена на летнюю малину составляла 30 гривен за килограмм и она чуть-чуть покрывала затраты на производство, и это касалось не всех производителей.

Относительно урожайности и цен на осеннюю малину специалист не берется даже прогнозировать из-за нескольких факторов, влияющих на рынок.

Баштанник отмечает, что осенняя малина охотнее покупается переработчиками, потому что она имеет высшее качество для заморозки. Но валовое производство осенней малины в Украине составляет 70%. В то время как летние сорта составляют всего 30% производства. Это значит, что на рынок попадет огромное количество малины осенних сортов в течение следующих 2-3 недель.

Он отметил, что подобная ситуация может создать проблемы с ценами. Есть подозрения, что цены могут остаться на низком уровне или даже снизиться дополнительно, возможно до уровня 20-25 гривен за килограмм, что будет недостаточно для многих производителей.

Напомним, что в начале июля украинские садоводы озвучивали цены на малину в диапазоне 35-60 грн/кг.