В Украине стремительно дешевеют яблоки

В Украине находится в разгар сезон ранних сортов яблок. Прошедшие две недели цены на данный фрукт оставались стабильными, но в начале этой недели яблоки нового урожая начали стремительно дешеветь.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, проводящие ежедневный мониторинг цен.

Согласно их данным, яблоки нового урожая продаются по 17-24 грн/кг. Это в среднем на 26% меньше, чем к концу предыдущей рабочей недели.

Аналитики отмечают, что снижение цен касается импортных прошлогодних яблок. За последнюю неделю цены на импортное яблоко снизились в среднем на 17% и теперь их продаются по 20-27 гривен за килограмм.

Почему снизились цены на яблоки

Причиной такого снижения цены есть то, что на рынке остались значительные объемы импортного прошлогоднего яблока, а также увеличение поставок украинских яблок нового урожая. При этом спрос на яблоки остается невысоким, поскольку потребители предпочитают сезонные фрукты и ягоды.

Следует отметить, что, несмотря на столь значительное снижение отпускных цен, яблоки нового урожая в Украине остаются в среднем на 65% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Импортные яблоки за год подорожали в среднем в 2,7 раза.

Отметим, что в начале июня цены на яблоки на украинских рынках установили очередной рекорд, достигнув самого высокого уровня за всю историю независимости Украины.