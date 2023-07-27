В Україні стрімко дешевшають яблука

В Україні перебуває в розпалі сезон ранніх сортів яблук. Минулі 2 тижні ціни на даний фрукт залишалися стабільними, але на початку цього тижня яблука нового врожаю почали стрімко дешевшати.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, які проводять щоденний моніторинг цін.

Згідно з їхніми даними, яблука нового врожаю продаються по 17-24 грн/кг. Це у середньому на 26% менше, ніж на кінець попереднього робочого тижня.

Аналітики зазначають, що зниження цін також стосується імпортних минулорічних яблук. За останній тиждень ціни на імпортне яблуко знизилися в середньому на 17%, і тепер їх продаються по 20-27 гривень за кілограм.

Чому знизилися ціни на яблука

Причиною такого зниження ціни є те, що на ринку залишилися значні обсяги імпортного торішнього яблука, а також збільшення поставок українських яблук нового врожаю. При цьому, попит на яблука залишається невисоким, оскільки споживачі віддають перевагу сезонним фруктам і ягодам.

Варто відзначити, що незважаючи на таке значне зниження відпускних цін, яблука нового врожаю в Україні залишаються у середньому на 65% дорожчими, ніж в аналогічний період минулого року. Імпортні яблука за рік подорожчали в середньому у 2,7 рази.

Зазначимо, що на початку червня ціни на яблука на українських ринках встановили черговий рекорд, досягши найвищого рівня за всю історію незалежності України.