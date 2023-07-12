Яблука нового врожаю вже у 2,3 рази дорожчі, ніж торік: які ціни

Цього тижня в Україні стартував сезон яблук нового врожаю. Закупівельні ціни на яблука нового врожаю формуються в межах 23-26 грн/кг/кг, що в середньому в 2,3 рази дорожче, ніж на початку сезону минулого року.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За даними щоденного моніторингу проекту, цього року українські садівники розпочали збір врожаю яблук майже на 10 днів раніше, ніж минулого сезону.

На сьогоднішній день закупівельні ціни на яблука нового врожаю формуються в межах 23-26 грн/кг/кг, що в середньому в 2,3 рази дорожче, ніж на початку сезону минулого року.

За словами ключових гравців ринку, початок сезону поставок місцевого яблука відразу ж негативно вплинув на продажі імпортного яблука, проте українські трейдери не поспішають знижувати ціни на імпортні фрукти.

"Своє рішення вони аргументують тим, що основну пропозицію на українському ринку яблук наразі, як і раніше, становить імпортна продукція. При цьому попит на яблука утримується на невисокому рівні, оскільки покупці найчастіше віддають перевагу сезонним фруктам та ягодам", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що більш масово вийти на ринок українські виробники яблук планують уже з наступного тижня.

"Що стосується цін на ці фрукти, то, за словами самих садівників, ціна знижуватиметься в міру збільшення пропозиції місцевого яблука", - наголошують аналітики.

За їхніми словами, негативний ціновий тренд буде притаманний не лише сегменту місцевої продукції, а й може знизитися ціна і на імпортні яблука.

Зауважимо, ціни на місцевий абрикос на українських ринках стартують від 50 гривень за кілограм.

Також в Україні розпочався сезон продажів червоної та чорної смородини. Наразі українські садівники готові відвантажувати ягоду по 50-70 грн/кг.