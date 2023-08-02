В Україні стрімко дешевшає морква: які ціни

Українські фермери змушені й надалі знижувати відпускні ціни на моркву. Цьому сприяє зростання пропозиції цих коренеплодів на ринку та невисокий попит.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

На сьогоднішній день морква надходить у продаж не дорожче за 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг), що в середньому на 31% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як зазначається, пропозиція моркви на ринку на цей момент помітно більша, ніж у 2022 році, що обумовлено зростанням виробництва цього коренеплоду.

Наразі морква в українських господарствах вже в середньому на 22% дешевша, ніж в аналогічний період у 2022 році.

При цьому гравці ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті, якщо темпи збуту цієї продукції не прискоряться.

Які ще овочі дешевшають

Зазначимо, на поточному тижні відпускні ціни на ріпчасту цибулю нового врожаю в Україні опустилися нижче рівня минулого року. Вартість цієї продукції наразі становить 12-18 грн/кг.

Також на українському ринку зберігається тенденція зниження цін на огірки. Наразі українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 10-20 грн/кг.

Крім того, аналитики проєкту EastFruit повідомляли, що зростання пропозиції та невисокий попит білокачанної капусти в Україні призвело до чергового зниження цін. Наразі ціна на капусту вже впала значно нижче за рівень 2022 року і становить 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг).