В Украине стремительно дешевеет морковь: какие цены

Украинские фермеры вынуждены и дальше снижать отпускные цены на морковь. Этому способствует рост предложения этих корнеплодов на рынке и низкий спрос.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На сегодняшний день морковь поступает в продажу не дороже 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг), что в среднем на 31% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как отмечается, предложение моркови на рынке на данный момент заметно больше, чем в 2022 году, что обусловлено ростом производства этого корнеплода.

Сейчас морковь в украинских хозяйствах уже в среднем на 22% дешевле, чем в аналогичный период в 2022 году.

При этом игроки рынка не исключают дальнейшего понижения цен в этом сегменте, если темпы сбыта этой продукции не ускорятся.

Какие еще овощи дешевеют

Отметим, на этой неделе отпускные цены на репчатый лук нового урожая в Украине опустились ниже уровня прошлого года. Стоимость этой продукции составляет 12-18 грн/кг.

Также на украинском рынке сохраняется тенденция снижения цен на огурцы. Сейчас украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурец по 10-20 грн/кг.

Кроме того, аналитики проекта EastFruit сообщали, что рост предложения и невысокий спрос белокочанной капусты в Украине привел к очередному снижению цен. Сейчас цена на капусту уже упала значительно ниже уровня 2022 года и составляет 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг).