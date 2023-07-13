В Украине снижают цены на один из овощей борщового набора: какая стоимость

Рост предложения и невысокий спрос белокочанной капусты в Украине привели к очередному снижению цен. Сейчас цена на капусту уже упала значительно ниже уровня 2022 года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По информации аналитиков, только на прошлой неделе капуста подешевела в среднем на 20%, и сейчас эта продукция предлагается к продаже по 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг) в зависимости от качества и объема партии.

По словам производителей, снижать цены они вынуждены, прежде всего, под давлением очень сдержанного спроса. Оптовые компании и розничные сети закупают капусту лишь небольшими партиями для текущих продаж, ссылаясь на низкий интерес со стороны потребителей.

Кроме того, давление на цены оказывает увеличение предложения на рынке, поскольку ряд хозяйств возобновил активную уборку капусты средних сортов после наступления благоприятных погодных условий.

В настоящее время цена на белокочанную капусту в Украине уже в среднем на 44% ниже, чем в первой половине июля 2022 года.

Напомним, аналитики проекта EastFruit ранее сообщали, что в Украине наблюдается снижение отпускных цен на картофель нового урожая. Пока украинские производители предлагают к продаже этот овощ по 16-24 грн/кг.