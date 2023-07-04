В Украине дешевеет молодой картофель: какие цены

На этой неделе в Украине наблюдается снижение отпускных цен на картофель нового урожая. В настоящее время украинские производители предлагают к продаже этот овощ по 16-24 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

По словам экспертов, основная причина снижения цен в улучшении погодных условий и возобновлении уборочных работ в большинстве регионов страны, что привело к увеличению предложения картофеля на украинском рынке.

Так, сейчас украинские производители предлагают к продаже картофель нового урожая по 16-24 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

"Основной причиной снижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы предложения этой продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно. При этом качество предлагаемой продукции чаще всего невысокое, что оказывает давление на цены в данном сегменте", - объясняют аналитики.

Они отмечают, что в начале июля годом ранее цена на картофель в Украине была в среднем на 38% ниже, чем сегодня.

Однако при этом аналитики не исключают, что тенденция снижения цены в этом сегменте может сохраниться и дальше, с увеличением предложения картофеля на рынке.

Заметим, что в Украине наблюдается стремительный рост цен на картофель урожая 2022 года.

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