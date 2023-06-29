В Украине стремительно дешевеет лук: какая стоимость

Предложение раннего лука в Украине в настоящее время значительно превосходит спрос на эту продукцию, что привело к очередному снижению цен. Украинские фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены на лук фактически каждый день.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что в условиях сезонного роста предложения украинские фермеры вынуждены активно снижать цены на репчатый лук урожая 2023 года.

В частности, согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сегодня украинские производители уже готовы вести отгрузку раннего лука по 28-36 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Очередное снижение цен в сегменте лука нового урожая эксперты объясняют сразу несколькими причинами.

"В первую очередь нормализация погодных условий позволила большинству фермеров южных областей приступить к активным уборочным работам, что привело к существенному увеличению предложения этой продукции на рынке. При этом спрос в этом сегменте, как и раньше, удерживается на достаточно низком уровне", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что ранний лук в Украине все же стоит в среднем на 77% дороже, чем в конце июня 2022 года.

"Ключевые игроки рынка отмечают, что понижательный ценовой тренд на рынке лука нового урожая сохраняется и дальше. По их словам, из-за невысокой торговой активности в этом сегменте, а также стремительного роста предложения этой продукции, украинские фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены на лук фактически каждый день", – отмечают аналитики.

Заметим, с началом массового сбора цена на капусту снова начала снижаться. Сегодня большинство производителей предлагает к продаже этот овощ по 25-35 грн/кг.

В тоже время в Украине наблюдается стремительный рост цен на картофель урожая 2022 года.