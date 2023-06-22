Ціни на капусту нового врожаю вже нижче торішніх: яка вартість

З початком масового збирання середніх сортів капусти в українських господарствах ціна на дану продукцію знову почала знижуватися. Сьогодні більшість виробників пропонують до продажу цей овоч по 25-35 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зауважують, що наразі вартість білоголової капусти нового врожаю вже впала нижче рівня минулого року.

"Сьогодні білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому на 14% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, місцеві фермери не виключають, що знижувальний ціновий тренд переважатиме на ринку і далі", - підкреслюють аналітики.

За словами експертів, причин зниження цін на білокачанну капусту нового врожаю кілька.

"По-перше, після періоду дощів погода майже по всій території країни почала приходити до норми, на тлі чого збільшилися обсяги цієї продукції на ринку. По-друге, підвищена вологість і рясні опади негативно позначилися на якості продукції, і, за повідомленнями фермерів, капуста почала тріскатися", - зазначають аналітики.

Вони додають, що сьогодні більшість українських виробників пропонують до продажу капусту врожаю 2023 року по 25-35 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас темпи реалізації білоголової капусти залишаються доволі стриманими: оптові компанії та роздрібні мережі закуповують цю продукцію невеликими партіями для поточних продажів.

Зауважимо, на ринку України відзначається тенденція зниження цін на ранню цибулю. Сьогодні українські виробники пропонують цю продукцію по 33-38 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж тижнем раніше.