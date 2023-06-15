В Україні обвал цін на огірок: яка вартість

В Україні стрімко дешевшає тепличний огірок. Сьогодні українські тепличні комбінати відвантажують огірок по 25-45 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зауважують, що причиною такого різкого обвалу цін на огірки стало збільшення пропозиції цієї продукції з літніх теплиць південних регіонів країни.

Так, на сьогодні українські тепличні комбінати відвантажують огірок по 25-45 грн/кг, що в середньому на 23% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Таку ситуацію гравці ринку пояснюють одразу кількома факторами. По-перше, пропозиція огірків з плівкових теплиць продовжує збільшуватися, що вкрай негативно позначається на темпах збуту цієї продукції. Водночас великі комбінати зачищають теплиці й часто пропонують до продажу некондиційний огірок. При цьому попит у цьому сегменті залишається мінімальним, що також змушує виробників знижувати ціни на огірки.", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що, попри чергове зниження відпускних цін, сьогодні тепличний огірок в Україні коштує в середньому на 25% дорожче, ніж в аналогічний період 2022 року.

"При цьому більшість ключових гравців ринку вважають, що негативний ціновий тренд у цьому сегменті переважатиме й надалі, якщо ситуація з темпами збуту огірка не покращиться", - констатують аналітики.

Зауважимо, українські тепличні комбінати почали знижувати відпускні ціни на томати та відвантажують цю продукцію не дорожче 60-80 грн/кг.

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