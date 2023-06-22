Цены на капусту нового урожая уже ниже прошлогодних: какая стоимость

С началом массового уборки средних сортов капусты в украинских хозяйствах цена на данную продукцию снова начала снижаться. Сегодня большинство производителей предлагает к продаже этот овощ по 25-35 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что стоимость белокочанной капусты нового урожая уже упала ниже уровня прошлого года.

"Сегодня белокочанная капуста в Украине уже стоит в среднем на 14% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. При этом местные фермеры не исключают, что понижательный ценовой тренд будет преобладать на рынке и дальше", - подчеркивают аналитики.

По словам экспертов, причин снижения цен на белокочанную капусту нового урожая несколько.

"Во-первых, после периода дождей погода почти по всей территории страны начала приходить в норму, на фоне чего увеличились объемы этой продукции на рынке. Во-вторых, повышенная влажность и обильные осадки отрицательно сказались на качестве продукции, и, по сообщениям фермеров, капуста начала трескаться", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что сегодня большинство украинских производителей предлагают к продаже капусту урожая 2023 года по 25-35 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время темпы реализации белокочанной капусты остаются достаточно сдержанными: оптовые компании и розничные сети закупают эту продукцию небольшими партиями для текущих продаж.

Отметим, что на рынке Украины отмечается тенденция снижения цен на ранний лук. Сегодня украинские производители предлагают эту продукцию по 33-38 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле недели ранее.