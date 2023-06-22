В Україні різко зросли ціни на торішню картоплю: яка вартість

В Україні спостерігається стрімке зростання цін на картоплю врожаю 2022 року. Станом на сьогодні ціна на цей овоч варіюється в межах 9-12 грн/кг ($0,25-0,33/кг), що в середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Настільки стрімке подорожчання в сегменті торішньої картоплі, експерти проєкту пояснюють фактичним завершенням сезону реалізації цієї продукції на українському ринку", - йдеться у повідомленні.

Аналітики нагадали, що практично впродовж усього сезону ціна на картоплю врожаю 2022 року утримувалася на доволі низькому рівні, і тільки наприкінці поточного сезону українські виробники змогли істотно підвищити відпускні ціни на свою продукцію.

Так, наразі торішня картопля в Україні вже надходить у продаж у середньому на 87% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, раніше аналітики проєкту EastFruit повідомляли, що з початком масового збирання середніх сортів капусти в українських господарствах ціна на дану продукцію знову почала знижуватися. Сьогодні більшість виробників пропонують до продажу цей овоч по 25-35 грн/кг.

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