В Україні знижують ціни на один із овочів борщового набору: яка вартість

Зростання пропозиції та невисокий попит білокачанної капусти в Україні призвело до чергового зниження цін. Наразі ціна на капусту вже впала значно нижче за рівень 2022 року.

Про це повідомляють аналитики проєкту EastFruit.

За інформацією аналітиків, тільки минулого тижня капуста подешевшала в середньому на 20% і наразі ця продукція пропонується до продажу по 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг) залежно від якості та обсягу партії.

За словами виробників, знижувати ціни вони змушені передусім під тиском дуже стриманого попиту. Оптові компанії та роздрібні мережі закуповують капусту лише невеликими партіями для поточного продажу, посилаючись на низьку зацікавленість з боку споживачів.

Крім того, тиск на ціни чинить збільшення пропозиції на ринку, оскільки низка господарств відновила активне збирання капусти середніх сортів після настання сприятливих погодних умов.

Як зазначається, наразі ціна на білокачанну капусту в Україні вже в середньому на 44% нижча, ніж у першій половині липня 2022 року.

Нагадаємо, аналитики проєкту EastFruit раніше повідомляли, що в Україні спостерігається зниження відпускних цін на картоплю нового врожаю. Наразі українські виробники пропонують до продажу цей овоч по 16-24 грн/кг.