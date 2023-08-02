Цены на лук в Украине уже опустились ниже уровня прошлого года

На этой неделе отпускные цены на репчатый лук нового урожая в Украине опустились ниже уровня прошлого года. Стоимость этой продукции составляет 12-18 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что фермеры серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией, ведь сбор поздних сортов лука еще не начался, а спрос в этом сегменте остается очень низким даже на фоне быстрого снижения цен.

Сегодня цены на репчатый лук уже опустились до 12-18 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Очередное удешевление в данном сегменте ключевые игроки рынка объясняют тем, что на текущей неделе практически все украинские хозяйства приступили к уборке лука, поэтому предложение данной продукции на рынке растет достаточно быстро. А вот спрос, по оценкам фермеров, остается крайне низким, и снижение цен, к сожалению, на продажах никак не отражается", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что отпускные цены на репчатый лук в Украине уже в среднем на 36% ниже, чем в начале августа 2022 года.

"Но многие операторы рынка уверены, что такие низкие цены – явление временное, и уже ближе к середине сентября цены на качественный лук могут начать интенсивно расти, когда перекупщики начнут закупать данную продукцию для закладки на хранение", - прогнозируют аналитики.

Отметим, что на украинском рынке сохраняется тенденция снижения цен на огурцы. Сейчас украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурец по 10-20 грн/кг.