Ціни на цибулю в Україні вже опустилися нижче рівня минулого року

На поточному тижні відпускні ціни на ріпчасту цибулю нового врожаю в Україні опустилися нижче рівня минулого року. Вартість цієї продукції наразі становить 12-18 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зауважують, що фермери серйозно стурбовані ситуацією, що склалася, адже збирання пізніх сортів цибулі ще не розпочалося, а попит у цьому сегменті залишається дуже низьким навіть на тлі швидкого зниження цін.

Сьогодні ціни на ріпчасту цибулю вже опустилися до 12-18 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Чергове здешевлення в даному сегменті ключові гравці ринку пояснюють тим, що на поточному тижні практично всі українські господарства приступили до збирання цибулі, тому пропозиція даної продукції на ринку зростає досить швидко. А ось попит, за оцінками фермерів, залишається вкрай низьким, і зниження цін, на жаль, на продажах ніяк не позначається", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні вже в середньому на 36% нижчі, ніж на початку серпня 2022 року.

"Проте багато операторів ринку впевнені, що такі низькі ціни – явище тимчасове, і вже ближче до середини вересня ціни на якісну цибулю можуть почати інтенсивно зростати, коли перекупники почнуть закуповувати дану продукцію для закладання на зберігання", - прогнозують аналітики.

Зауважимо, на українському ринку зберігається тенденція зниження цін на огірки. Наразі українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 10-20 грн/кг.