Зростання цін та залежність від імпорту. Що відбувається на ринку кавунів та динь в Україні

В цьому році ціни на кавуни та дині на початку сезону вищі, ніж у 2022-му. Чи зможуть виробники покрити споживчий попит українців та скільки будуть коштувати кавуни та дині у пік сезону - читайте у матеріалі.

Цього року реалізація баштанних культур розпочалася на тиждень раніше, ніж у минулому році. За словами виробників, масовий продаж кавунів розпочнеться на початку серпня.

Перші партії кавунів з місцевих господарств реалізують за вищими цінами, ніж рік тому. Так, наразі кавуни продають за ціною в межах 18-27 грн / кг, що в середньому майже на 60% дорожче, ніж було в минулому році, коли почали продавати перші партії кавунів. Для порівняння: в залежності від сорту та обсягів партій, минулоріч ціни були у діапазоні 13-18 грн/кг.

Таку тенденцію виробники пов’язують з відсутністю поставок баштанних з Херсонської області, яка традиційно була лідером з вирощування кавунів. В Херсонській ОВА розповіли, що на деокупованій правобережній Херсонщіні виробники планують зібрати лише 6 тисяч тонн кавунів та динь, а це близько 3,75% від того, що збирали в області до російської окупації. До повномасштабного вторгнення Херсонщина вирощувала 35-40% усього об'єму баштанних культур України.

Де зараз вирощують кавуни та дині

Окрім окупованих територій Херсонщини та частини Запорізької області, баштанні традиційно вирощувались в Одеський, Миколаївській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

У 2023 році нові плантації висадили у Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях.

“Дуже примарні перспективи, щоб у нових регіонах виростити по якості та по кількості хоч наближений продукт до херсонського через кліматичні та ґрунтові особливості. Як результат, з самого початку сезону 2023 року, ми залежні від імпортних кавунів та динь, що й видно на полицях супермаркетів”, - каже керівник проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти" Олександр Хорєв.

Імпорт динь та кавунів зростав в Україні ще до великої війни. Така тенденція пов’язана з тим, що українські покупці все більше почали звикати до споживання імпортного продукти у несезон. Так, в 2018 році імпорт складав 1,8 тисяч тонн, а вже в 2021 році - 18 тисяч тонн.

За словами керівника аналітичного напряму проєкту «АПК-інформ: овочі та фрукти» Євгена Кузіна, війна та окупація змусила гуртові компанії ще більше збільшити імпорт. В 2022 році він склав 42 тисяч тонн.

Основними постачальниками динь та кавунів в Україну залишаються Туреччина, південні країни ЄС (Румунія, Болгарія, Греція), Іран та країни Центральної Азії. Щодо Ірану та Центральної Азії, поставки будуть залежати від погодних умов у цих регіонах та вартості логістики.

Скільки будуть коштувати кавуни та дині

Як зазначалось, сезон мiсцевих кавунів та динь розпочався раніше, а продаж баштанних відбувається за ціною вище, ніж у минулому році. На думку експертів, найближчими тижнями ціни на баштанні просядуть, але не суттєво - максимум до 20%.

Крім того, місцеві виробники в цьому та наступному 2024 році не покриють попит на баштанні культури зі сторони споживачів, навіть в умовах, коли з України виїхало більше ніж 7 млн людей, серед яких жінки та діти, котрі є головними споживачами кавунів та дині.

“Це підкреслює важливість поставок кавунів та динь з Херсонської та Запорізької областей”, - каже експерт Олександр Хорев.