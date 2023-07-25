В Україні стартував сезон продажів місцевих кавунів: які ціни

Українські виробники на поточному тижні почали відвантаження перших великих партій кавунів з місцевих господарств. Наразі ціни на кавуни майже на 60% дорожче, ніж на перші партії у 2022 році.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Як зазначається, реалізація місцевих кавунів у 2023 році розпочалася мінімум на тиждень раніше, ніж у 2022. Водночас ціни на перші партії значно вищі.

Так, сьогодні кавуни пропонуються до продажу в межах 18-27 грн/кг ($0,49-0,74/кг), що в середньому на 59% дорожче, ніж на перші партії цих баштанних у 2022 році.

За словами ключових гравців ринку, вищі ціни на місцеві кавуни через відсутність поставок з Херсонської області, яка є лідером з вирощування кавунів.

За словами самих виробників, більш масовий продаж кавунів розпочнеться на початку серпня. При цьому більшість українських баштанників не виключають різкого зниження ціни на кавуни найближчим часом внаслідок збільшення пропозиції на ринку цієї продукції з місцевих господарств.

Нагадаємо, аналітики проєкту EastFruit раніше повідомляли, що ціни на лохину в Україні продовжують стрімко знижуватися. Ця ягода вже коштує дешевше, ніж у другій половині липня 2022 року.