В Украине стартовал сезон продаж местных арбузов: какие цены

Украинские производители на этой неделе начали отгрузку первых крупных партий арбузов из местных хозяйств. В настоящее время цены на арбузы почти на 60% дороже, чем на первые партии в 2022 году.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечается, реализация местных арбузов в 2023 году началась минимум на неделю раньше, чем в 2022 году. В то же время цены на первые партии значительно выше.

Так, сегодня арбузы предлагаются к продаже в пределах 18-27 грн/кг ($0,49-0,74/кг), что в среднем на 59% дороже, чем первые партии этих бахчевых в 2022 году.

По словам ключевых игроков рынка, более высокие цены на местные арбузы из-за отсутствия поставок из Херсонской области, которая является лидером по выращиванию арбузов.

По словам самих производителей, более массовая продажа арбузов начнется в начале августа. При этом большинство украинских бахчеводов не исключают резкого снижения цены на арбузы в ближайшее время в результате увеличения предложения на рынке этой продукции из местных хозяйств.

Напомним, аналитики проекта EastFruit ранее сообщали, что цены на голубику в Украине продолжают стремительно снижаться. Эта ягода уже стоит дешевле, чем во второй половине июля 2022 года.