В Украине падают цены на голубику: какая стоимость

Цены на голубику в Украине продолжают стремительно снижаться. Эта ягода уже стоит дешевле, чем во второй половине июля 2022 года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По информации аналитиков, только с конца прошлой рабочей недели голубика в украинских хозяйствах подешевела в среднем на 20%. Сегодня садоводы продают эту ягоду по 80-150 грн/кг ($2,19-4,10 /кг), тогда как еще на прошлой неделе они не согласны были отгружать голубику дешевле 100 грн/кг ($2,73/кг).

Ключевые игроки рынка отмечают, что падение цен на голубику в середине июля – явление не новое.

Снижение цен в этом сегменте провоцирует ряд факторов. В частности, предложение на рынке по сравнению с прошлой неделей увеличилось, поскольку большинство фермеров приступили к массовым сборам урожая. При этом выращивание голубики в Украине в 2023 году заметно выросло, поскольку новые плантации в этом сезоне вступают в плодоношение. Кроме того, давит на цены также наличие на рынке больших объемов относительно недорогих сезонных фруктов и ягод.

Как отмечается, сейчас голубика в Украине уже стоит в среднем на 10% дешевле, чем в аналогичный период в 2022 году. При этом украинские ягодоводы не исключают, что вынуждены будут и дальше уступать в цене, если не увеличится спрос.

Напомним, в середине июня в Украине начался сезон сбора свежей голубики на ягодной плантации в солнечном Закарпатье.

Заметим, голубика традиционно считается самой дорогой ягодой на рынке. Ее часто называют "черной икрой среди ягод". Поэтому отечественные аграрии уже много лет наращивают площади под голубикой.

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