В Україні падають ціни на лохину: яка вартість

Ціни на лохину в Україні продовжують стрімко знижуватися. Ця ягода вже коштує дешевше, ніж у другій половині липня 2022 року.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За інформацією аналітиків, тільки з кінця минулого робочого тижня лохина в українських господарствах подешевшала в середньому на 20%. Сьогодні садівники продають цю ягоду по 80-150 грн/кг ($2,19-4,10 /кг), тоді як ще на минулому тижні вони не згодні були відвантажувати лохину дешевше за 100 грн/кг ($2,73 /кг).

Ключові гравці ринку зазначають, що падіння цін на лохину в середині липня – явище не нове.

Зниження цін у цьому сегменті провокує одразу низка факторів. Зокрема, пропозиція на ринку порівняно з минулим тижнем збільшилася, оскільки більшість фермерів приступили до масових зборів врожаю. При цьому вирощування лохини в Україні в 2023 році помітно зросло, оскільки нові плантації в цьому сезоні вступають у плодоношення. Крім того, тисне на ціни також наявність на ринку великих обсягів відносно недорогих сезонних фруктів і ягід.

Як зазначається, наразі лохина в Україні вже коштує в середньому на 10% дешевше, ніж в аналогічний період у 2022 році. При цьому українські ягідники не виключають, що змушені будуть і надалі поступатися в ціні, якщо не збільшиться попит.

Нагадаємо, у середині червня в Україні розпочався сезон збирання свіжої лохини на ягідній плантації у сонячному Закарпатті.

Зауважимо, лохина традиційно вважається найдорожчою ягодою на ринку. Її часто називають "чорною ікрою серед ягід". Тому вітчизняні аграрії вже багато років нарощують площі під лохиною.

Джерело фото: ua.depositphotos.com