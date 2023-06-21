В Україні розпочався сезон збору найдорожчої ягоди

В українській компанії BlueBerry розпочався сезон збирання свіжої лохини на ягідній плантації у сонячному Закарпатті.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що лохина TM BlueBerry вже доступна у мережах українських супермаркетів.

Безпека вирощування ягоди на плантаціях BlueBerry підтверджена сертифікатами GlobalG.A.P. & GRASP та SEDEX.

"Незважаючи на весняні заморозки, які вплинули на врожай багатьох виробників ягід України, команда BlueBerry вживала заходів щодо протидії весняним заморозкам на ягідній плантації лохини в Закарпатті та змогла зібрати добрий урожай", - зазначають у EastFruit.

Як раніше повідомляла CEO компанії BlueBerry Наталія Пукшин, ягідним бізнесом команда почала займатися у 2013 році. Переглянули досвід компаній в Америці та Польщі, і після цього команда прийняла рішення реалізувати перспективний проект в Україні в ягідному секторі, працюючи саме з лохиною.

Ягідні плантації компанії розташовані на Закарпатті, де кліматичні умови найсприятливіші для вирощування лохини. У цьому регіоні протягом календарного року спостерігається в середньому 165 теплих сонячних днів.

Зауважимо, лохина традиційно вважається найдорожчою ягодою на ринку. Її часто називають "чорною ікрою серед ягід". Тому вітчизняні аграрії вже багато років нарощують площі під лохиною.

Нагадаємо, цього тижня на українському ринку з’явилися перші великі партії вишні з місцевих господарств. Ціна на вишню стартує від 50 грн за кілограм.

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