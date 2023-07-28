Рост цен и зависимость от импорта. Что происходит на рынке арбузов и дынь в Украине

В этом году цены на бахчу в начале сезона выше, чем в 2022-м. Смогут ли производители покрыть потребительский спрос украинцев и сколько будут стоить арбузы и дыни в пик сезона – читайте в материале.

В текущем сезоне реализация бахчевых началась на неделю раньше, чем в прошлом году. По словам производителей, массовая продажа арбузов начнется в начале августа.

Первые партии арбузов из местных хозяйств реализуют по более высоким ценам, чем год назад. Так, арбузы продают по цене в пределах 18-27 грн/кг, что в среднем почти на 60% дороже, чем было в прошлом году, когда начали продавать первые партии арбузов. Для сравнения: в зависимости от сорта и объемов партий, в прошлом цены были в диапазоне 13-18 грн/кг.

Такую тенденцию производители связывают с отсутствием поставок бахчевых из Херсонской области, которая традиционно являлась лидером по выращиванию арбузов. В Херсонской ОВА рассказали, что на деоккупированной правобережной Херсонщине производители планируют собрать только 6 тысяч тонн арбузов и дынь, а это около 3,75% от того, что собирали в области до российской оккупации. До полномасштабного вторжения в Херсонщине выращивали 35-40% всего объема бахчевых культур Украины.

Где сейчас выращивают арбузы и дыни

Кроме оккупированных территорий Херсона и части Запорожской области, бахчевые традиционно выращивались в Одесской, Николаевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В 2023 году новые плантации взорвали в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.

“Очень призрачные перспективы, чтобы в новых регионах вырастить по качеству и по количеству хоть приближенный продукт к Херсону из-за климатических и почвенных особенностей. Как результат, с самого начала сезона 2023 года мы зависимы от импортных арбузов и дынь, что и видно на полках супермаркетов”, - говорит руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

Импорт дынь и арбузов рос в Украине еще до войны. Такая тенденция связана с тем, что украинские покупатели все больше привыкали к потреблению импортного продукты в несезон. Так, в 2018 году импорт составлял 1,8 тысячи тонн, а уже в 2021 году – 18 тысяч тонн.

По словам руководителя аналитического направления проекта "АПК-информ: овощи и фрукты" Евгения Кузина, война и оккупация заставила оптовые компании еще больше увеличить импорт. В 2022 году он составил 42 тысячи тонн.

Основными поставщиками дынь и арбузов в Украину остаются Турция, южные страны ЕС (Румыния, Болгария, Греция), Иран и Центральной Азии. Относительно Ирана и Центральной Азии поставки будут зависеть от погодных условий в этих регионах и стоимости логистики.

Сколько будут стоить арбузы и дыни

Как отмечалось, сезон местных арбузов и дынь начался раньше, а продажа бахчевых происходит по цене выше, чем в прошлом году. По мнению экспертов, в ближайшие недели цены на бахче просядут, но не существенно - максимум до 20%.

Кроме того, местные производители в этом и следующем 2024 году не покроют спрос на бахчевые культуры со стороны потребителей, даже в условиях, когда из Украины выехало более 7 млн человек, среди которых женщины и дети, которые являются главными потребителями арбузов и дыни.

"Это подчеркивает важность поставок арбузов и дынь из Херсонской и Запорожской областей", – говорит эксперт Александр Хорев.