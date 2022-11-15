- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Как бизнес отреагировал на освобождение правобережной Херсонщины
После официального сообщения о деоккупации правобережной Херсонщины ряд бизнесов изменил свои логотипы.
11 ноября Вооруженные силы Украины в ходе активного контрнаступления на юге освободили ряд населенных пунктов и деоккупировали Херсон. Так, благодаря украинским воинам правобережная Херсонщина освобождена от российских захватчиков.
В этот день украинцы не сдерживали эмоций, поэтому публиковали старые фото из Херсона и арбузы.
Ряд СМИ в социальных сетях сменили логотипы добавив к нему настоящий символ Херсона – арбуз.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также бизнес не остался в стороне добавив к основному логотипу арбуз.
К примеру, сеть супермаркетов АТБ на странице в Facebook изменила логотип добавил к основному элемент херсонского арбуза.
Ритейлер VARUS добавил к логотипу сети несколько арбузных ломтиков.
Онлайн-казино Pin-Up Ukraine также добавил к логотипу арбуз.
А разработчик полного игрового программного обеспечения Pin-Up Tech разукрасил свой логотип цветами арбуза.
"Херсон, родимый, мы уже заждались", - написали в Фокстрот и разместили фото из Фокси, который выходит встречать вместе с херсонцами воинов ВСУ.
Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" свой почтовый рожок, который трансформируется в значок геолокации, сделала в виде арбуза.
Также "Укрпочта" мгновенно анонсировала новую почтовую марку. “Нет сил терпеть! Анонсируем почтовый выпуск "Херсон - это Украина!"
Магазин алкогольных напитков Goodwine сменил логотип на половину арбуза, а в середине разместил название бренда сети.
Сеть супермаркетов NOVUS также сменил логотип, где вместо буквы "о" теперь арбуз.
Напомним, что операция по освобождению Херсона от российских оккупантов продолжалась с начала сентября. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил подразделения Сил обороны за "усилия по освобождению" города.