Как бизнес отреагировал на освобождение правобережной Херсонщины

После официального сообщения о деоккупации правобережной Херсонщины ряд бизнесов изменил свои логотипы.

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11 ноября Вооруженные силы Украины в ходе активного контрнаступления на юге освободили ряд населенных пунктов и деоккупировали Херсон. Так, благодаря украинским воинам правобережная Херсонщина освобождена от российских захватчиков.

В этот день украинцы не сдерживали эмоций, поэтому публиковали старые фото из Херсона и арбузы.

Ряд СМИ в социальных сетях сменили логотипы добавив к нему настоящий символ Херсона – арбуз.

Также бизнес не остался в стороне добавив к основному логотипу арбуз.

К примеру, сеть супермаркетов АТБ на странице в Facebook изменила логотип добавил к основному элемент херсонского арбуза.

Ритейлер VARUS добавил к логотипу сети несколько арбузных ломтиков.

Онлайн-казино Pin-Up Ukraine также добавил к логотипу арбуз.

А разработчик полного игрового программного обеспечения Pin-Up Tech разукрасил свой логотип цветами арбуза.

"Херсон, родимый, мы уже заждались", - написали в Фокстрот и разместили фото из Фокси, который выходит встречать вместе с херсонцами воинов ВСУ.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" свой почтовый рожок, который трансформируется в значок геолокации, сделала в виде арбуза.

Также "Укрпочта" мгновенно анонсировала новую почтовую марку. “Нет сил терпеть! Анонсируем почтовый выпуск "Херсон - это Украина!"

Магазин алкогольных напитков Goodwine сменил логотип на половину арбуза, а в середине разместил название бренда сети.

Сеть супермаркетов NOVUS также сменил логотип, где вместо буквы "о" теперь арбуз.

Напомним, что операция по освобождению Херсона от российских оккупантов продолжалась с начала сентября. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил подразделения Сил обороны за "усилия по освобождению" города.