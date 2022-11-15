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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Як бізнес відреагував на звільнення правобережної Херсонщини

Як бізнес відреагував на звільнення правобережної Херсонщини
Херсонські кавуни. Фото: Delo.ua

Після офіційного повідомлення про деокупацію правобережної Херсонщини низька бізнесів змінила свої логотипи. 

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11 листопада Збройні сили України в ході активного контрнаступу на півдні звільнили ряд населених пунктів та деокупували Херсон. Так, завдяки українським воїнам правобережна Херсонщіна звільнена від російських загарбників. 

В цей день українці не стримували емоцій, тому публіковали старі фото з Херсону та кавуни.

Низка ЗМІ в соціальних мережах змініли логотипи додав до нього справжній символ Херсону - кавун. 

Також бізнес не залишився осторонь і також додав до основного логотипу кавун. 

Наприклад, мережа супермаркетів АТБ на сторінці в Facebook змінила логотип додав до основного елемент херсонскього кавуна. 

Фото 2 — Як бізнес відреагував на звільнення правобережної Херсонщини

Рітейлер VARUS додав до логотипу мережі декілька скибок кавуна. 

Фото 3 — Як бізнес відреагував на звільнення правобережної Херсонщини

Онлайн-казино Pin-Up Ukraine також додав до логотипу кавун. 

Фото 4 — Як бізнес відреагував на звільнення правобережної Херсонщини

А розробник повного ігрового програмного забезпечення Pin-Up Tech розмалював свій логотип кольорами кавуна. 

Фото 5 — Як бізнес відреагував на звільнення правобережної Херсонщини

“Херсон, рідненький, ми вже зачекалися”, – написали в Фокстрот і розмістили світлину із Фоксі, який виходить зустрічати разом з херсонцями воїнів ЗСУ.

Фото 6 — Як бізнес відреагував на звільнення правобережної Херсонщини

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" свій поштовий ріжок, який трансформується у значок геолокації зробила у вигляді кавуна. 

Фото 7 — Як бізнес відреагував на звільнення правобережної Херсонщини

Також "Укрпошта" миттєво анонсувала нову поштову марку. “Несила терпіти! Анонсуємо поштовий випуск "Херсон — це Україна!"

Фото 8 — Як бізнес відреагував на звільнення правобережної Херсонщини

Магазин алкогольних напоїв Goodwine змінив логотив на половину кавуна, а в середені розмістила назву бренда мережі. 

Фото 9 — Як бізнес відреагував на звільнення правобережної Херсонщини

Мережа супермаркетів NOVUS також змінила логотип, де замість літери "о" тепер кавун. 

Фото 10 — Як бізнес відреагував на звільнення правобережної Херсонщини

Нагадаємо, що операція зі звільнення Херсона від російських окупантів тривала з початку вересня. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував підрозділам Сил оборони за "надзусилля зі звільнення" міста.