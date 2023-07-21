В Україні черговий обвал цін на огірки: яка вартість

На українському ринку зберігається тенденція зниження цін на огірки. Наразі українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 10-20 грн/кг ($0,27-0,55/кг), що в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Знижувати відпускні ціни в даному сегменті виробників змушує відразу кілька чинників, але основною причиною такого цінового тренда гравці ринку називають дуже високу пропозицію огірка на ринку.

За словами операторів ринку, поточного тижня в продаж почали масово надходити огірки з літніх теплиць і відкритого ґрунту за нижчими цінами, ніж озвучували представники тепличних комбінатів. Крім того, торгово-закупівельна діяльність у сегменті огірків була малоактивною. В умовах, що склалися, продавці прийняли рішення переглянути ціни на огірки в бік зниження, щоб уникнути накопичення на складах нереалізованої продукції.

Як зазначають аналітики, наразі ціни на огірок в Україні вже опустилися в середньому на 38% нижче за торішній рівень в аналогічний період. При цьому більшість операторів ринку прогнозують подальше здешевлення в цьому сегменті.

Раніше аналитики проєкту EastFruit повідомляли, що зростання пропозиції та невисокий попит білокачанної капусти в Україні призвело до чергового зниження цін. Наразі ціна на капусту вже впала значно нижче за рівень 2022 року і становить 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг).