В Украине очередной обвал цен на огурцы: какая стоимость

На украинском рынке сохраняется тенденция понижения цен на огурцы. Сейчас украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурец по 10-20 грн/кг ($0,27-0,55/кг), что в среднем на 33% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Снижать отпускные цены в данном сегменте производителей вынуждает сразу несколько факторов, но основной причиной такого ценового тренда игроки рынка называют очень высокое предложение огурца на рынке.

По словам операторов рынка, на текущей неделе в продажу начали массово поступать огурцы из летних теплиц и открытого грунта по более низким ценам, чем озвучивали представители тепличных комбинатов. Кроме того, торгово-закупочная деятельность в сегменте огурцов была малоактивной. В сложившихся условиях продавцы приняли решение пересмотреть цены на огурцы в сторону снижения, чтобы избежать накопления на складах нереализованной продукции.

Как отмечают аналитики, сейчас цены на огурец в Украине уже опустились в среднем на 38% ниже прошлогоднего уровня в аналогичный период. При этом большинство операторов рынка прогнозируют дальнейшее удешевление в этом сегменте.

Ранее аналитики проекта EastFruit сообщали, что рост предложения и невысокий спрос белокочанной капусты в Украине привел к очередному снижению цен. Сейчас цена на капусту уже упала значительно ниже уровня 2022 года и составляет 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг).