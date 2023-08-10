В Україні продовжують падати ціни на популярний салатний овоч: яка вартість

Ціни на тепличний томат в Україні продовжують стрімко знижуватися. Нараз вартість помідорів вже впала нижче рівня 2022 року.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Так, наразі українські тепличні комбінати відвантажують томат по 15-26 грн/кг ($0,41-0,71/кг), що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Аналітики зазначають, що на сьогодні вартість тепличного томату на українському ринку вже в середньому на 14% нижча, ніж в аналогічний торішній період.

Чому падають ціни на томати

Зниження цін у цьому сегменті оператори ринку пов’язують із сезонним зростанням пропозиції, насамперед продукції відкритого ґрунту. При цьому попит на томат на внутрішньому ринку України зараз досить стриманий, що також чинить істотний тиск на ціни в цьому сегменті.

Крім того, на ринок у достатній кількості надходить і імпортна продукція, що також чинить тиск на ціни.

При цьому гравці ринку не виключають, що ціни на тепличний томат в Україні знижуватимуться й надалі, оскільки темпи збуту цієї продукції навіть після здешевлення залишаються невисокими, у зв’язку з чим на складах комбінатів накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції.

Які ще овочі дешевшають

Зазначимо, відпускні ціни на ріпчасту цибулю нового врожаю в Україні опустилися нижче рівня минулого року. Вартість цієї продукції становить 12-18 грн/кг.

Українські фермери змушені й надалі знижувати відпускні ціни й на моркву. Цьому сприяє зростання пропозиції цих коренеплодів на ринку та невисокий попит. Морква надходить у продаж не дорожче за 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг).

Також на українському ринку зберігається тенденція зниження цін на огірки. Українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 10-20 грн/кг.

Крім того, аналитики проєкту EastFruit повідомляли, що зростання пропозиції та невисокий попит білокачанної капусти в Україні призвело до чергового зниження цін. Ціна на капусту вже впала значно нижче за рівень 2022 року і становить 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг).