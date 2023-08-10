В Украине продолжают падать цены на популярный салатный овощ: какая стоимость

Цены на тепличный томат в Украине продолжают стремительно снижаться. В настоящее время стоимость помидоров уже упала ниже уровня 2022 года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, украинские тепличные комбинаты отгружают томат по 15-26 грн/кг ($0,41-0,71/кг), что в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.

Аналитики отмечают, что на сегодняшний день стоимость тепличного томата на украинском рынке уже в среднем на 14% ниже, чем в аналогичный прошлогодний период.

Почему падают цены на томаты

Снижение цен в этом сегменте операторы рынка связывают с сезонным ростом предложения, прежде всего, продукции с открытой почвы. При этом спрос на томат на внутреннем рынке Украины сейчас достаточно сдержан, что оказывает существенное давление на цены в этом сегменте.

Кроме того, на рынок в достаточном количестве поступает и импортная продукция, что также давит на цены.

При этом игроки рынка не исключают, что цены на тепличный томат в Украине будут снижаться и дальше, поскольку темпы сбыта этой продукции даже после удешевления остаются невысокими, в связи с чем на складах комбинатов накапливаются значительные объемы нереализованной продукции.

Какие еще овощи дешевеют

Отметим, отпускные цены на репчатый лук нового урожая в Украине опустились ниже уровня прошлого года. Стоимость этой продукции составляет 12-18 грн/кг.

Украинские фермеры вынуждены и дальше снижать отпускные цены и на морковь. Этому способствует рост предложения этих корнеплодов на рынке и низкий спрос. Морковь поступает в продажу не дороже 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг).

Также на украинском рынке сохраняется тенденция снижения цен на огурцы. Украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурец по 10-20 грн/кг.

Кроме того, аналитики проекта EastFruit сообщали, что рост предложения и невысокий спрос белокочанной капусты в Украине привел к очередному снижению цен. Цена на капусту уже упала значительно ниже уровня 2022 года и составляет 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг).