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Что будет с ценами на овощи в этом году: прогноз Минагрополитики
Стремительного роста цен на овощи, как это было в прошлом году, в Украине в этом году не будет, но возможны сезонные колебания.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Как отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, аграрии центральных, западных и даже северных регионов страны начали системно выращивать овощи.
“Овощей в этом году мы вырастили в достаточном количестве. Другой вопрос сможем ли мы их сохранить, потому что инфраструктуры для хранения урожая до весны не хватает и она не может появиться очень быстро. Потому сезонные колебания цен на овощи все же могут быть”, – отметил первый заместитель министра агрополитики.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как рассказал в интервью для издания Delo.ua исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ярослав Андреев,Украина третий год подряд будет иметь хороший урожай картофеля из-за благоприятных для его роста погодных условий.
Сейчас в Украине активно идет сбор овощных культур. Львовщина лидирует по количеству выращенных овощей, а Полтавщина имеет наивысшую урожайность – 244 ц/га.
Заметим, после непродолжительного затишья цены на морковь в Украине снова снижаются. Также на украинском рынке дешевеет лук урожая 2023 года.