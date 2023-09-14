Что будет с ценами на овощи в этом году: прогноз Минагрополитики

Стремительного роста цен на овощи, как это было в прошлом году, в Украине в этом году не будет, но возможны сезонные колебания.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, аграрии центральных, западных и даже северных регионов страны начали системно выращивать овощи.

“Овощей в этом году мы вырастили в достаточном количестве. Другой вопрос сможем ли мы их сохранить, потому что инфраструктуры для хранения урожая до весны не хватает и она не может появиться очень быстро. Потому сезонные колебания цен на овощи все же могут быть”, – отметил первый заместитель министра агрополитики.

Как рассказал в интервью для издания Delo.ua исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ярослав Андреев,Украина третий год подряд будет иметь хороший урожай картофеля из-за благоприятных для его роста погодных условий.

Сейчас в Украине активно идет сбор овощных культур. Львовщина лидирует по количеству выращенных овощей, а Полтавщина имеет наивысшую урожайность – 244 ц/га.

Заметим, после непродолжительного затишья цены на морковь в Украине снова снижаются. Также на украинском рынке дешевеет лук урожая 2023 года.