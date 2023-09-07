В супермаркетах дорожают молочные продукты: какие цены

За последний месяц в Украине выросли цены на пастеризованное молоко, кефир, творог, сливочное масло и сыры. Молочная продукция дорожает под влиянием пересмотра перерабатывающими предприятиями закупочных цен на молоко-сырье в сторону увеличения из-за ограничения его предложения, а также в связи с ростом себестоимости производства в условиях войны.

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Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Какие цены на полках супермаркетов

Молоко пастеризовано жирностью 2,5% на 1 сентября в среднем стоит 40,16 грн. за кг, что на 24 коп. (+0,60%) больше по сравнению с августом 2023 года и на 2,28 грн. (+5,67%) больше по сравнению с прошлогодним периодом. Самым дешевым в украинских сетях молоко бренда "Адалис" фасованное в пленку, которое в среднем стоит 23,98 грн. за кг. Самое дорогое в сетях Украины молоко в бутылках "Согласие", которое стоит 49,86 грн. за кг.

Кефир жирностью 2,5% в разной таре в среднем стоит 50,76 грн. за кг, что на 10 коп. (+0,20%) дороже, чем в августе текущего года и на 2,57 грн. (+5,06%) дороже, чем в сентябре 2022 года. Самым дешевым в супермаркетах является кефир бренда Pouce в пленке, который стоит 34,33 грн. за кг. Самая высокая цена зафиксирована на кефире бренда "Яготинский" в бутылках, который стоит 70,21 грн. за кг.

Сметана жирностью 15% в разной таре в среднем по состоянию на 1 сентября стоит 110,80 грн. за кг на 11,47 грн. (-10,35%) дешевле по сравнению с прошлым месяцем. По сравнению с прошлым годом сметана подорожала на 20,77 грн. (+18,75%). Самая дешевая в супермаркетах сметана лейбла "Ашан" в пленке, по состоянию на 1 августа стоила 74,75 грн. за кг. Самая высокая цена на сметану в стаканах "Президент" - 136,92 грн за кг.

Цена на йогурт питьевой в пластиковых бутылках, пленке или в картонных коробках в среднем составила 68,70 грн. за кг на 17,37 грн. (-25,28%) меньше, чем в августе 2023 года и на 12,76 грн. (+18,57%) больше по сравнению с сентябрем 2022 года. В разрезе брендов, самая выгодная цена на питьевой йогурт "РадиМо Персик-Маракуйя" в пленке – 46,50 грн. за кг. Самый дорогой в Украине йогурт "Чудо" в 260-граммовых пластиковых бутылках – 119,78 грн. за кг.

Йогурт в стаканах в среднем стоит 113,03 грн. за кг. За последний месяц цена товара снизилась на 1,33 грн. (-1,18%), но за последний год продукция подорожала на 16,64 грн. (+14,73%). Самая низкая цена была зафиксирована на белом густом йогурте жирностью 1,6% производства "Молокия" в 300-граммовых стаканах - 97,68 грн. за кг. Самый дорогой в Украине ложковый йогурт "Молокия Белый" с наполнителем в 240-граммовых стаканах, который стоит 135,52 грн. за кг.

Цена на сыр кисломолочный жирностью 9% в начале сентября составила 188,72 грн. за кг. Продукт подорожал на 32 коп. (+0,17%) по сравнению с 1 августа 2023 года и на 23,87 грн. (+12,65%) по сравнению с 1 сентября 2022 года. Дешевле всего в украинских супермаркетах стоит кисломолочный сыр под лейблом "Ашан" в 200-граммовых упаковках – 133 грн. за кг. Самым дорогим остается творог бренда Organic Milk в 300-граммовых упаковках, который стоит 259,81 грн. за кг.

Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 349,45 грн. за кг на 3,43 грн. (+0,98%) дороже, чем в августе текущего года и на 55,87 грн. (+15,99%) дороже, чем в сентябре прошлого года. Среди украинских брендов дешевле всего стоит масло "Гармония вкуса" жирностью 73% - 255,56 грн. за кг. Самый высокий ценник стоит на безлактозное масло жирностью 73% бренда "Клуб Сыра" – 442,61 грн. Сливочное масло "Крестьянское" жирностью 72,5% производства компании "Люстдорф" стоит 396,50 грн. за кг на 12,44 грн. (+3,14%) дороже по сравнению с августом 2023 года и на 117,18 грн. (+29,55%) дороже по сравнению с сентябрем 2022 года. В среднем брикет импортного масла стоит 545,50 грн. за кг, что на 37,58% дороже масла "Люстдорф".

Сыр "Украинский" жирностью 50% в среднем стоит на полках супермаркетов 413,06 грн. за кг. По сравнению с прошлым месяцем цена на товар выросла на 5,59 грн. (+1,35%), а по сравнению с прошлым годом сыр подорожал на 123,91 грн. (+30%). Самая низкая цена на сыр "Украинский" весовой - 207,90 грн. за кг, а самая высокая цена на данный товар в компании "Шостка" - 591,11 грн. за кг.

Средняя цена сыра "Маасдам" жирностью 45% отечественного производства составила 551,42 грн. за кг, что на 39,64 (+7,19%) больше, чем в августе текущего года, но на 168,03 (+30,47%) дороже, чем в сентябре прошлого года.

Сыр "Гауда" жирностью 45% украинских переработчиков в среднем стоит 381,97 грн. за кг на 6,19 грн. (+1,62%) дороже по сравнению с августом 2023 года и на 72 грн. (+18,85%) дороже по сравнению с сентябрем 2022 года.

Моцарелла украинского происхождения в среднем стоит 356,01 грн. за кг. Цена на творог выросла на 6,94 грн. (+1,95%) по сравнению с августом текущего года и на 106,03 грн. (+29,78%) по сравнению с сентябрем прошлого года.

Причины удорожания молочных продуктов

Георгий Кухалейшвили отмечает, что подорожание молочных продуктов связано с повышением цен на молоко-сырье. В результате снижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке ограничилось предложение сырого молока и обострилась конкуренция за сырье среди переработчиков, а цены пошли вверх.

Кроме того, на себестоимость производства молочных продуктов влияет удорожание топлива и электроэнергии, увеличение расходов на доставку сырья от фермы к молокозаводу и, конечно, негативные последствия обстрелов и диверсий российских окупантов для агропромышленного комплекса Украины.

Напомним, Кабинет министров решил ослабить правила проведения мониторинга потребительских цен на социально значимые товары. Теперь такие проверки станут реже.