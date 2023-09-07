У супермаркетах дорожчають молочні продукти: які ціни

За останній місяць в Україні виросли ціни на пастеризоване молоко, кефір, кисломолочний сир, вершкове масло та сири. Молочна продукція дорожчає під впливом перегляду переробними підприємствами закупівельних цін на молоко-сировину в сторону збільшення через обмеження її пропозиції, а також у зв’язку зі зростанням собівартості виробництва в умовах війни.

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Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Які ціни на полицях супермаркетів

Так, молоко пастеризоване жирністю 2,5% станом на 1 вересня в середньому коштує 40,16 грн. за кг, що на 24 коп. (+0,60%) більше порівняно до серпня 2023 року і на 2,28 грн. (+5,67%) більше порівняно до минулорічного періоду. Найдешевшим в українських мережах є молоко бренду "Адаліс" фасоване у плівку, яке в середньому коштує 23,98 грн. за кг. Найдорожче в мережах України молоко в пляшках "Злагода", яке коштує 49,86 грн. за кг.

Кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 50,76 грн. за кг, що на 10 коп. (+0,20%) дорожче ніж в серпні поточного року і на 2,57 грн. (+5,06%) дорожче ніж в вересні 2022 року. Найдешевшим в супермаркетах є кефір бренду Pouce у плівці, який коштує 34,33 грн. за кг. Найвища ціна зафіксована на кефір бренду "Яготинський" у пляшках, який коштує 70,21 грн. за кг.

Сметана жирністю 15% в різній тарі в середньому станом на 1 вересня коштує 110,80 грн. за кг, що на 11,47 грн. (-10,35%) дешевше порівняно до минулого місяця. Порівняно до минулого року сметана подорожчала на 20,77 грн. (+18,75%). Найдешевша в супермаркетах сметана лейблу "Ашан" у плівці, яка станом на 1 серпня коштувала 74,75 грн. за кг. Найвища ціна зараз на сметану в стаканах "Президент" – 136,92 грн за кг.

Ціна на йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках в середньому склала 68,70 грн. за кг, що на 17,37 грн. (-25,28%) менше ніж в серпні 2023 року і на 12,76 грн. (+18,57%) більше порівняно до вересня 2022 року. В розрізі брендів, найвигідніша ціна на йогурт питний "РадиМо Персик-Маракуйя" в плівці – 46,50 грн. за кг. Найдорожчий в Україні йогурт "Чудо" в 260-грамових пластикових пляшках – 119,78 грн. за кг.

Йогурт в стаканах в середньому коштує 113,03 грн. за кг. За останній місяць ціна на товар знизилась на 1,33 грн. (-1,18%), але за останній рік продукція подорожчала на 16,64 грн. (+14,73%). Найнижча ціна була зафіксована на білий густий йогурт жирністю 1,6% виробництва "Молокія" в 300-грамових стаканах – 97,68 грн. за кг. Найдорожчий в Україні ложковий йогурт "Молокія Білий" з наповнювачем в 240-грамових стаканах, який коштує 135,52 грн. за кг.

Ціна на сир кисломолочний жирністю 9% на початку вересня склала 188,72 грн. за кг. Продукт подорожчав на 32 коп. (+0,17%) порівняно до 1 серпня 2023 року і на 23,87 грн. (+12,65%) порівняно до 1 вересня 2022 року. Найдешевше в українських супермаркетах коштує кисломолочний сир під лейблом "Ашан" в 200-грамових упаковках – 133 грн. за кг. Найдорожчим залишається кисломолочний сир бренду Organic Milk в 300-грамових упаковках, який коштує 259,81 грн. за кг.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 349,45 грн. за кг, що на 3,43 грн. (+0,98%) дорожче ніж в серпні поточного року і на 55,87 грн. (+15,99%) дорожче ніж в вересні минулого року. Серед українських брендів найдешевше коштує масло "Гармонія смаку" жирністю 73% – 255,56 грн. за кг. Найвищій цінник стоїть на безлактозне масло жирністю 73% бренду "Клуб Сиру" – 442,61 грн. Вершкове масло "Селянське" жирністю 72,5% виробництва компанії "Люстдорф" коштує 396,50 грн. за кг, що на 12,44 грн. (+3,14%) дорожче порівняно до серпня 2023 року і на 117,18 грн. (+29,55%) дорожче порівняно до вересня 2022 року. В середньому брикет імпортного масла коштує 545,50 грн. за кг, що на 37,58% дорожче ніж масло "Люстдорф".

Сир "Український" жирністю 50% в середньому коштує на полицях супермаркетів 413,06 грн. за кг. Порівняно до минулого місяця ціна на товар виросла на 5,59 грн. (+1,35%), а порівняно до минулого року сир подорожчав на 123,91 грн. (+30%). Найнижчою є ціна на сир "Український" ваговий – 207,90 грн. за кг, а найвищою є ціна на даний товар у компанії "Шостка" – 591,11 грн. за кг.

Середня ціна на сир "Маасдам" жирністю 45% вітчизняного виробництва склала 551,42 грн. за кг, що на 39,64 (+7,19%) більше ніж в серпні поточного року, але на 168,03 (+30,47%) дорожче ніж в вересні минулого року.

Сир "Гауда" жирністю 45% від українських переробників в середньому коштує 381,97 грн. за кг, що на 6,19 грн. (+1,62%) дорожче порівняно до серпня 2023 року і на 72 грн. (+18,85%) дорожче порівняно до вересня 2022 року.

"Моцарелла" українського походження в середньому коштує 356,01 грн. за кг. Ціна на сир виросла на 6,94 грн. (+1,95%) порівняно до серпня поточного року і на 106,03 грн. (+29,78%) порівняно до вересня минулого року.

Причини подорожчання молочних продуктів

Георгій Кухалейшвілі зауважує, що подорожчання молочних продуктів пов’язано з підвищенням цін на молоко-сировину. Внаслідок зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока та загострилася конкуренція за сировину серед переробників, а ціни пішли вгору.

Крім того, на собівартість виробництва молочних продуктів впливає дорожчання палива і електроенергії, збільшення витрат на доставку сировини від ферми до молокозаводу і, звичайно, негативні наслідки обстрілів і диверсій російських окупантів для агропромислового комплексу України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив послабити правила щодо проведення моніторингу споживчих цін на соціально значущі товари. Тепер такі перевірки стануть рідшими.