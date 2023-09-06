Ціни на моркву в Україні впали до небувало низького рівня: в чому причина

Українські фермери знаходяться в складній ситуації через низькі ціни на моркву на ринку, які знизилися до рівнів, які раніше не спостерігалися. Проблеми виникли через надлишок пропозиції моркви і низький попит.

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Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, фермерам необхідно продати досить великі обсяги моркви середніх сортів, які не підлягають тривалому зберіганню.

Як наслідок, виробники змушені знижувати ціни на моркву. На даний час її продають по 7-12 грн/кг, що в на 40% дешевше, ніж восени минулого року.

За словами самих виробників, протягом останніх кількох тижнів на ринку моркви спостерігається значний надлишок продукції, через що її продають обмеженими партіями. Крім того, через доступність моркви на ринку покупці часто вимагають зниження цін.

Повідомляється, що в найближчий час фермери не очікують поліпшення ситуації, оскільки розвантажити ринок поки що не вдається через низькі темпи реалізації моркви.

Окрім моркви, на українському ринку третій тиждень поспіль дешевшає і цибуля врожаю 2023 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com