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Цены на морковь в Украине упали до небывало низкого уровня: в чем причина
Украинские фермеры находятся в сложной ситуации из-за низких цен на морковь на рынке, которые снизились до ранее не наблюдавшихся уровней. Проблемы возникли из-за избытка предложения моркови и низкого спроса.
Как сообщают аналитики проекта EastFruit, фермерам необходимо продать достаточно большие объемы моркови средних сортов, не подлежащих длительному хранению.
Как следствие, производители вынуждены снижать цены на морковь. В настоящее время ее продают по 7-12 грн/кг, что на 40% дешевле, чем осенью прошлого года.
По словам самих производителей, за последние несколько недель на рынке моркови наблюдается значительный избыток продукции, из-за чего ее продают ограниченными партиями. Кроме того, из-за доступности моркови на рынке покупатели часто требуют понижения цен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сообщается, что в ближайшее время фермеры не ожидают улучшения ситуации, поскольку разгрузить рынок пока не удается из-за низких темпов реализации моркови.
Кроме моркови, на украинском рынке третью неделю подряд дешевеет и лук урожая 2023 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com