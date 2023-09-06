Цены на морковь в Украине упали до небывало низкого уровня: в чем причина

Украинские фермеры находятся в сложной ситуации из-за низких цен на морковь на рынке, которые снизились до ранее не наблюдавшихся уровней. Проблемы возникли из-за избытка предложения моркови и низкого спроса.

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Как сообщают аналитики проекта EastFruit, фермерам необходимо продать достаточно большие объемы моркови средних сортов, не подлежащих длительному хранению.

Как следствие, производители вынуждены снижать цены на морковь. В настоящее время ее продают по 7-12 грн/кг, что на 40% дешевле, чем осенью прошлого года.

По словам самих производителей, за последние несколько недель на рынке моркови наблюдается значительный избыток продукции, из-за чего ее продают ограниченными партиями. Кроме того, из-за доступности моркови на рынке покупатели часто требуют понижения цен.

Сообщается, что в ближайшее время фермеры не ожидают улучшения ситуации, поскольку разгрузить рынок пока не удается из-за низких темпов реализации моркови.

Кроме моркови, на украинском рынке третью неделю подряд дешевеет и лук урожая 2023 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com