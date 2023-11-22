Где в Украине собрали самый большой урожай картофеля

Украинские аграрии собрали почти 29 млн тонн овощей на начало ноября. Больше всего картофеля - 21,2 млн тонн, а также 7,1 млн тонн капусты.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что сбор картофеля произведен на площади 1 183 тыс. га. Лидером его производства является Житомирщина — более 2 млн тонн и Хмельнитчина — 1 млн 980 тыс. тонн.

Сбор всех других овощей проведен на площади 367,6 тыс. га, производство составляет 7,1 млн. тонн урожая, а именно:

помидоров - 1,4 млн тонн,

капусты - 1,3 млн тонн,

лука - 877 тыс. тонн,

моркови - 810 тыс. тонн,

свеклы - 766 тыс. тонн,

огурцов - 681 тыс. тонн,

других овощей - 1,3 млн тонн.

"Лидером по сбору овощей, кроме картофеля, в общем подсчете являются аграрии Днепропетровщины, там вырастили 780 тыс. тонн урожая", - отмечают в МинАПК.

Однако, по данным ведомства, больше всего помидоров вырастили фермеры Николаевщины - 275 тыс. тонн.

Самый большой урожай капусты был во Львовской области — 234 тыс. тонн, огурцов в Киевской области — 72,8 тыс. тонн.

Бахчевые культуры собраны на площади 29,8 тыс. га с производством в 283 тыс. тонн, в том числе арбузов - 214 тыс. тонн, дынь - 69 тыс. тонн.

"Лидером по сбору бахчевых также являются аграрии Днепропетровщины, они вырастили 64 тыс. тонн дынь и арбузов", - подчеркнули в МинАПК.

Напомним, как прогнозируют в Минагрополитики, стремительного роста цен на овощи, как это было в прошлом году, в Украине не будет, но возможны сезонные колебания.

Как рассказал в интервью для издания Delo.ua исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ярослав Андреев,Украина третий год подряд имеет хороший урожай картофеля из-за благоприятных для его роста погодных условий.

Но в начале ноября в Украине стремительно выросли цены на качественный картофель. На сегодняшний день они колеблются от 8 до 12 гривен за килограмм.