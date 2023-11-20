Мінагрополітики хоче лібералізувати базову умову надання грантів на садівництво

Міністерство аграрної політики та продовольства ініціює розширення умов надання урядових грантів за програмою "єРобота" на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства з січня 2024 року.

Як ідеться у повідомленні відомства, воно пропонує прописати, що гранти надаються для висадки та облаштування насадження на земельній ділянці або на суміжних земельних ділянках, загальна площа якої чи яких становить від 1 до 25 гектарів. Нинішня ж редакція порядку надання грантів вказує у цьому обсязі саме площу насадження і нічого не каже про суміжність ділянок.

Передбачається дозволити розташування між такими ділянками господарських шляхів, прогонів, полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, рубежів (річок, струмків, каналів, лісосмуг, рослинних смуг, дерев, стежок, рівчаків, ярів, заболочених земель).

"Інформацію необхідно врахувати підприємцям при розробці проєкту висадки насаджень, якщо вони планують звернутися за отриманням гранту в 2024 році", - зазначають у профільному міністерстві.

Програма грантів на висадку садів

Нагадаємо, що урядова грантова програма з розвитку садівництва діє з 1 липня 2022 року. Гроші надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту (заявник має профінансувати власними або кредитними коштами мінімум 30%), але не більше 10 мільйонів гривень.

Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників: для садів - від 5 до 10 постійних і від 125 до 425 сезонних робітників залежно від найменування культури насаджень, для теплиць - не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

Періодично Кабмін коректує умови програми. Зокрема, у червні додав до переліку "грантових" культур шипшину та мигдаль. Наприкінці жовтня ж було, зокрема, розширено умови скасування рішень Мінагрополітики (а саме в разі закриття отримувачем гранту свого банківського рахунку та при порушенні 30-денного строку, відведеного на перерахування його частки співфінансування).

Станом на 16 листопада, за даними на сайті Мінагрополітики, було погоджено 142 гранти на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства на площі 2047 га на загальну суму 620,4 мільйона гривень.

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