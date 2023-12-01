Цены на картофель в Украине вдвое выше прошлогодних: эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание

Украинские производители картофеля продолжают уверенно повышать отпускные цены на свою продукцию. Только с начала текущей недели картофель вырос в цене до 10-14 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Очередной рост цен в этом сегменте эксперты рынка объясняют повышенным спросом оптовых компаний и розничных сетей, продолжающих закупать картофель для длительного хранения.

Так, только с начала текущей недели картофель вырос в цене до 10-14 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"По словам производителей, повышать цены в данном сегменте им позволяет не только высокий спрос, но и сокращение предложения данной продукции из мелких хозяйств населения, поскольку из-за ухудшения погодных условий большинство производителей не имеет возможности отгружать свою продукцию на рынок", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что сегодня картофель в Украине уже стоит в среднем в 2 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

"Операторы рынка сообщают, что рост цен не способствовал снижению спроса на картофель, в связи с чем они не исключают, что на следующей неделе фермеры будут предпринимать попытки в очередной раз повысить цены в этом сегменте", - прогнозируют аналитики.

Отметим, что на украинском рынке столовой свеклы отмечается тенденция снижения цен. Этот овощ борщового набора уже стоит ниже прошлогоднего уровня. Сегодня фермеры продают свеклу по 5-8 грн/кг.