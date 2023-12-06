В торговельних мережах України дорожчає молочна продукція

В українських супермаркетах продовжують рости ціни на молочні продукти. Про це свідчать результати моніторингу Асоціації виробників молока, який відбувся в кінці листопада 2023 року.

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За словами аналітика Асоціації Георгія Кухалейшвілі, підвищення вартості продукції може бути результатом підвищення закупівельних цін на молоко-сировину у листопаді в умовах її обмеженої пропозиції на внутрішньому ринку, а також зростання виробничих витрат на молочно-товарних фермах.

Як зростають ціни на молочну продукцію

Як показав моніторинг, молоко, кефір і сметана в середньому подорожчали на 3,4% у листопаді і на 10,54% у порівнянні з минулим роком. Йогурт, сир кисломолочний і вершкове масло в середньому зросли в ціні на 2,7% у листопаді і на 10,4% порівняно до минулорічного періоду. Сири подорожчали на 5,6% у листопаді, за рік – на 38,77%. Найбільше зростання ціни за останній рік відбулось на сир Український – на 100%.

Ціни на молочні продукти в торговельних мережах (грн/кг)

Актуальна ціна Різниця з жовтнем Різниця з листопадом 2022 року Молоко пастеризоване 2,5% 43,22 3,68% 11,95% Кефір 2,5% 54,03 4,16% 6,61% Сметана 15% 120,59 2,40% 13,06% Йогурт питний 86,74 4,48% 11,02% Йогурт, стакан 121,48 -16,56% 12,36% Сир кисломолочний 9% 195,99 1,44% 6,54% Масло вершкове, 72,5% - 73% (Україна) 364,69 2,40% 13,78% Селянське, Люстдорф, 72,5%, ДСТУ, 180 г 399,17 0,95% 24,15% Масло вершкове, 72,5% - 73% (Імпорт) 636,85 0,00% 28,36% Сир "Український", 50% 425,44 2,73% 100,00% Сир "Голландський", 45% 421,66 4,10% 16,13% Сир "Маасдам", 45% (Імпорт) 538,54 1,67% 100,00% Сир "Маасдам", 45% (Україна) 476,59 -1,10% 8,21% Сир "Гауда", 45% (Україна) 425,51 11,43% 15,60% Сир "Гауда", 45% (Імпорт) 321,10 -48,45% -36,37% Сир "Моцарелла", 45% (Україна) 393,07 4,37% 32,12% Сир "Моцарелла", 45% (Імпорт) 472,40 2,19% 13,25% Сир "Сулугуні", 45% 377,91 5,40% 21,82%

Чому відбувається зростання цін на молочні продукти

За словами аналітика Асоціації виробників молока, у листопаді українські виробники молочної продукції стикалися з нестачею сировини. З огляду на активний попит на молочну продукцію серед населення, вони були змушені знову підняти ціни на закупівлю сировини. Ймовірно, дефіцит молока в Україні не зник через зменшення чисельності корів та погіршення умов годівлі тварин. Багато сільськогосподарських земель забруднені мінами та не придатні для використання як пасовища чи для вирощування кормових культур. Ймовірно, ціна на молоко зросла через збільшення витрат на корми внаслідок підвищення їхньої собівартості, здорожчання преміксів та інших компонентів, необхідних для виробництва.

Якщо ціни на молочну продукцію продовжать збільшуватися, то це, скоріш за все, вплине на скорочення їх споживання з боку населення, оскільки під час опалюваного сезону українці будуть витрачати більше грошей на комуналку. Платоспроможність значної кількості громадян залишається обмеженою в умовах війни.

Проте найближчим часом на зростання цін може вплинути триваючий страйк польських та словацьких перевізників, які не згодні з українськими правилами перетину кордону для вантажівок і блокують пункти перетину західного кордону. Через акції протесту зростають черги вантажівок, що ускладнює експорт сільськогосподарської продукції. Оскільки частина молочної продукції може залишитися в Україні, ці надлишки можуть в подальшому стримувати підвищення цін на сире молоко та інші молочні продукти.