Аналітики прогнозують зростання імпорту сиру

Зростання імпорту польського сиру очікується відразу після розблокування кордонів між Україною та Польщею. Про це повідомляють аналітики Infagro.

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На сьогоднішній день імпорт сирів значно зменшився, але як тільки проблема з кордонами буде вирішена, в Україну одразу завезуть великі обсяги польської продукції.

Склади українських виробників сиру наразі залишаються досить скромними. Вони намагаються підтримувати великі обсяги виробництва, але через це зростають і закупівельні ціни на молоко. Вітчизняні сировари з початку осені кожного місяця збільшують ціни на сир на 5%. Вони обумовлюють це тим, що собівартість виробництва значно зросла.

Через блокування кордонів Україна нарощує власне виробництво сиру, але аналітики зазначають, що цілком можливо, що в 2024 році сироварам доведеться значно скорочувати випуск своєї продукції.

Польські сири в Україні

В останні роки в українських торгових мережах імпортні сири, в тому числі польські, займають відчутну частину полиць. Українські сировари відчувають значний тиск через зростання конкуренції з польськими сирами. Але, якщо порівнювати ціни українських сирів і товару з Польщі, виявиться, що останній набагато дешевший.

Висока вартість українського сиру обумовлена підвищенням цін на молоко-сировину. Через зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока та загострилася конкуренція за сировину серед переробників, а ціни пішли вгору.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники блокують акціями протесту роботу деяких пунктів пропуску на кордоні між Україною і Польщею. Вони вимагають повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС.