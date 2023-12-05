Аналитики прогнозируют рост импорта сыра

Рост импорта польского сыра ожидается сразу после разблокирования границ между Украиной и Польшей. Об этом сообщают аналитики Infagro.

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На сегодняшний день импорт сыров значительно снизился, но как только проблема с границами будет решена, в Украину сразу завезут большие объемы польской продукции.

Склады украинских производителей сыра остаются достаточно скромными. Они пытаются поддерживать большие объемы производства, но из-за этого растут и закупочные цены на молоко. Отечественные сыровары с начала осени ежемесячно увеличивают цены на сыр на 5%. Они обуславливают это тем, что себестоимость производства значительно выросла.

Из-за блокирования границ Украина наращивает собственное производство сыра, но аналитики отмечают, что вполне возможно, что в 2024 году сыроварам придется значительно сокращать выпуск своей продукции.

Польские сыры в Украине

В последние годы в украинских торговых сетях импортные сыры, в том числе польские, занимают ощутимую часть полок. Украинские сыровары испытывают значительное давление из-за роста конкуренции с польскими сырами. Но если сравнивать цены украинских сыров и товара из Польши, окажется, что последний намного дешевле.

Высокая стоимость украинского сыра обусловлена повышением цен на молоко-сырье. Из-за снижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке уменьшилось предложение сырого молока и обострилась конкуренция за сырье среди переработчиков, а цены пошли вверх.

Напомним, с 6 ноября польские перевозчики блокируют акциями протеста работу некоторых пунктов пропуска на границе между Украиной и Польшей. Они требуют возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшей до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС.