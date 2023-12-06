Украинцев предупредили о дальнейшем подорожании картофеля

Увеличение спроса на картофель позволило украинским фермерам в очередной раз повысить цены на этот овощ.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что рост цен на украинском рынке картофеля продолжается уже вторую неделю подряд.

Какие цены на картофель

По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день картофель поступает на рынок по 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Рост цен в данном сегменте производители аргументируют сразу несколькими причинами. В первую очередь повышающий ценовой тренд связан с заметным сокращением предложения некондиционной продукции, поскольку поставки с необорудованных складов упали до минимума. В то же время спрос на картофель продолжает расти", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажу картофеля высокого качества в надежде на дальнейший рост цен.

Фермеры планируют и дальше повышать цены

Как отмечают аналитики, сейчас стоимость картофеля в Украине уже в среднем в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года.

При этом многие участники рынка не прогнозируют ослабления торговой активности в данном сегменте в ближайшее время. Более того, многие фермеры заявляют о своем намерении и дальше пересматривать цены в сторону повышения.

"Свое решение они объясняют активным спросом на качественный картофель. В то же время предложение такой продукции на рынке несколько ограничено, поскольку некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажу картофеля высокого качества в надежде на дальнейшее удорожание", - отмечают аналитики.

Отметим, что на украинском рынке столовой свеклы отмечается тенденция снижения цен. Этот овощ борщового набора уже стоит ниже прошлогоднего уровня. Сегодня фермеры продают свеклу по 5-8 грн/кг.