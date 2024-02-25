Украина увеличивает экспорт лука: какие страны-импортеры в лидерах

Украина усугубляет свои позиции на международном рынке лука и активизирует экспорт этого овоща, поскольку на внутренних рынках ЕС наблюдается определенный дефицит. Крупнейшими импортерами являются Румыния и Молдова.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Еще одной причиной экспорта украинского лука за границу является падение цен на нее на внутреннем рынке.

Сообщается, что наибольшие объемы экспорта выросли в Румынию и Молдову. Кроме того, на прошлой неделе оптовые партии свежего лука из Украины впервые были экспортированы в Болгарию, Грецию и Северную Македонию.

На фоне снижения цен на лук в Украине на прошлой неделе, что стало неожиданностью для участников рынка, они предполагают, что падение цен будет временным. После продажи запасов лука низшего качества ожидается восстановление и рост цен выше предыдущих уровней.

В то же время, учитывая значительные запасы лука в странах Центральной Азии и приближающийся период сбора урожая в конце марта, аналитики не ожидают повторения рекордных цен весны 2023 года.

Впервые с начала года цены на лук начали снижаться

В настоящее время цены на лук в Украине остаются на уровне средних многолетних показателей, которые являются чрезвычайно низкими. По итогам прошлой недели (19-24 февраля) цены на лук хорошего качества упали примерно на 10% и еще больше на лук с худшим качеством .

По состоянию на 20 февраля цены на репчатый лук колеблются от 8 до 14 грн за килограмм, что на 20% ниже по сравнению с предыдущей неделей. Причиной тому стало то, что украинские аграрии активизировали продажу лука из своих хранилищ, что привело к первому снижению цен на этот продукт с начала года.

В начале февраля выросли объемы экспорта лука из Украины, но оптовые цены на овощ на украинском рынке продолжали оставаться стабильными и составляли 13 грн/кг. При этом по состоянию на конец 2023 года производители отгружали лук по 12-16 грн/кг.

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